Александр Кержаков высказался о возможном назначении в «Торпедо»

Футбольный тренер Александр Кержаков, который сейчас пребывает в статусе безработного, прокомментировал информацию о возможном трудоустройстве в столичном «Торпедо».

«Меня утвердили главным тренером «Торпедо»? Со мной до сих пор никто не связывался», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

Сегодня утром было объявлено об увольнении Александра Бородюка с поста рулевого «автозаводцев».

По итогам 15 туров Премьер-лиги «Торпедо» занимает предпоследнее место в таблице. В следующем матче москвичи сыграют на выезде против петербургского «Зенита».