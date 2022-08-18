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Бородюк дал комментарий после увольнения из «Торпедо»

 
18 Августа 2022 • 09:23 Комментировать

Сегодня, 18 августа, было объявлено об отставке Александра Бородюка с поста главного тренера столичного «Торпедо». Опытный специалист отреагировал на решение руководства в разговоре с клубной пресс-службой.

«Всех благодарю. Торпедо» всегда будет занимать особое место в моем сердце: желаю ему удачи, развития и новых побед!», - сказал тренер.

После пяти сыгранных туров «автозаводцы» набрали всего одно очко и занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «Торпедо» проведет на выезде против петербургского «Зенита». Игра состоится на «Газпром Арене» 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк
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