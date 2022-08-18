Петржела спрогнозировал чемпиона РПЛ и обладателя кубка России

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о жеребьевке Фонбет Кубка России. Подопечные Сергея Семака попал в одну группу с московским «Спартаком», воронежским «Факелом» и самарскими «Крыльями Советов».

В разговоре с корреспондентом ТАСС специалист поведал, что «сине-бело-голубые» станут триумфаторами турнира. По его мнению, «Спартак» не сможет помешать «Зениту» добиться триумфа в Кубке.

Также Петржела заявил, что ждет победы питерцев в Премьер-лиге.

После пяти туров чемпионата России «Зенит» набрал 11 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.