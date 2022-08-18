Клуб Серии А отказался от аренды игрока «Ростова»

Аренда норвежского хавбека «Ростова» Матиаса Норманна в итальянский «Лечче» не состоялась. Как сообщила пресс-служба клуба Серии А, сделка не была оформлена из-за возникших проблем с регистрацией скандинавского игрока.

В минувшем сезоне Матиас выступал на правах аренды за английский «Норвич», который вылетел из Английской премьер-лиги.

Ряды «Ростова» Норманн пополнил в январе 2019 года. На счету норвежского полузащитника два забитых мяча и шесть голевых передач в 56 поединках чемпионата России. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.