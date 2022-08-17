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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий ставит «Спартак» выше ЦСКА в борьбе за чемпионский титул

 
17 Августа 2022 • 23:53 Комментировать

Российский специалист Валерий Непомнящий считает, что если кто и окажет конкуренцию питерскому «Зениту» в борьбе за чемпионский титул, то это будет московский «Спартак», а не ЦСКА. В матче пятого тура российской Премьер-лиги «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:1, хотя события второй половины встречи оставили ощущение, что команды равны, несмотря на счет.

- Априори «Зенит» был чемпионом, но теперь на самом деле выясняется, что ЦСКА и «Спартак» могут ему составить конкуренцию. «Спартак» выглядит сейчас ярче ЦСКА. Я «Спартак» ставлю выше, чем ЦСКА в борьбе с «Зенитом», - цитирует Непомнящего Betonmobile.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Непомнящий
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