Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«То говорят, что он перейдет в «Рубин», то в Турцию. Ещё была информация, что турки не готовы платить ему запрашиваемую зарплату. Я скажу так. Куда бы Дзюба не перешёл, в российский клуб или зарубежный, он должен понимать, что ему нужно вкалывать. Он должен вкалывать из последних сил. Клуб, который подпишет с ним контракт, наверняка будет рассчитывать на Дзюбу только на один год. На возраст смотрят все.

В любом клубе захотят, чтобы Дзюба не просто стоял, а приносил пользу на поле, в том числе и своим движением. Он должен приносить пользу своими физическими кондициями. То, что у него есть техническая составляющая, об этом и говорить не надо. Но технику нужно подкреплять физикой. Он не должен «сдохнуть» спустя 20 минут игры. Тем более в Турции жаркая погода. Климатические условия там сложны, а турки любят, чтобы играли хорошо. Дзюбе надо выбрать сей самому, где продолжать карьеру. Я не знаю, куда он пойдет. Но он должен быть готов пахать как лошадь. Иначе не нужно никуда идти», - сказал Кавазашвили.