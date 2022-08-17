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Анзор Кавазашвили: «Дзюбе надо технику подкреплять физикой, он не должен «сдохнуть» спустя 20 минут игры» эксклюзив

 
17 Августа 2022 • 17:54 Комментировать

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«То говорят, что он перейдет в «Рубин», то в Турцию. Ещё была информация, что турки не готовы платить ему запрашиваемую зарплату. Я скажу так. Куда бы Дзюба не перешёл, в российский клуб или зарубежный, он должен понимать, что ему нужно вкалывать. Он должен вкалывать из последних сил. Клуб, который подпишет с ним контракт, наверняка будет рассчитывать на Дзюбу только на один год. На возраст смотрят все.

В любом клубе захотят, чтобы Дзюба не просто стоял, а приносил пользу на поле, в том числе и своим движением. Он должен приносить пользу своими физическими кондициями. То, что у него есть техническая составляющая, об этом и говорить не надо. Но технику нужно подкреплять физикой. Он не должен «сдохнуть» спустя 20 минут игры. Тем более в Турции жаркая погода. Климатические условия там сложны, а турки любят, чтобы играли хорошо. Дзюбе надо выбрать сей самому, где продолжать карьеру. Я не знаю, куда он пойдет. Но он должен быть готов пахать как лошадь. Иначе не нужно никуда идти», - сказал Кавазашвили.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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