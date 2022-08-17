Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов покинул «Краснодар». Пресс-служба «быков» сообщила о переходе 22-летнего футболиста в израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Клубы договорились об аренде Сулейманова до средины июня 2023 года.

В этом сезоне Магомед-Шапи Сулейманов успел провести за «Краснодар» четыре матча. Результативными действиями нападающий не отмечался.

Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». Несколько лет назад этому футболисту выдавали большие авансы, но стать настоящей звездой РПЛ нападающий пока что не смог.