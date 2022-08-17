​«Торпедо» выбирает между тремя тренерами

В ближайшее время «Торпедо» должно официально объявить об уходе Александра Бородюка с должности главного тренера команды. Московский клуб ищет нового наставника и в настоящий момент имеет трёх кандидатов. В шорт-листе находятся Александр Кержаков, Игорь Черевченко и Сергей Юран, пишет «Чемпионат».

«Торпедо» плохо стартовал в Российской премьер-лиге после возвращения. В пяти турах топ-дивизиона под руководством Александра Бородюка набрала один зачётный балл. Как следствие, «автозаводцы» занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Ближайший матч чемпионата России «Торпедо» проведёт 21 августа. Команда будет гостить у «Зенита» на «Газпром Арене».