Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером екатеринбургского «Урала» Виктора Ганчаренко.

- Если честно, никогда бы не поверил, что Ганчаренко может вернуться в «Урал». Всё-таки последнее их расставание произошло со скандалом, но раз Григорий Иванов смог убедить тренера и уговорить его вернуться в Екатеринбург, значит, условный топор войны между ними зарыт. В этом плане президента «Урала» можно похвалить за то, что ради клубных интересов он идёт на компромиссы. Я считаю, Ганчаренко удастся вытащить «Урал» из подвала таблицы, но для этого надо немного усилиться, что екатеринбуржский клуб, кстати, уже делает – подписали Газинского на два года. «Уралу» очень необходим острый нападающий, потому что без голов не видать побед. Думаю, в ближайших трёх-четырёх турах мы уже увидим результат работы Ганчаренко в «Урале».

