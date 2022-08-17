При Хачатурянце в РПЛ происходили незаконные увольнения

Во времена работы Ашота Хачатурянца на должности президента Российской премьер-лиги в организации происходили незаконные увольнения. Об этом рассказывает телеграм-канал «Честность – не порок», приводя открытую информацию о некоторых судебных исках. Так, некоторые люди после увольнения из РПЛ обращались в суд и требовали восстановления в должности.

Ряд сотрудников уже успели выиграть в суде против РПЛ. Например, главный юрист лиги Борис Ларин был восстановлен в работе в конце июля.

Напомним, что Ашот Хачатурянц ушёл с поста главы РПЛ в конце июня. Новым президентом РПЛ стал Александр Алаев.