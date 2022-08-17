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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «У Ганчаренко сейчас новый вызов, и Газинский тоже должен помочь «Уралу» эксклюзив

 
17 Августа 2022 • 16:11 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход в «Урал» главного тренера Виктора Ганчаренко и полузащитника Юрия Газинского.

- Ганчаренко раньше был в «Урале» и ушёл оттуда после скандала. Но сейчас, видимо, президент клуба считает, что Ганчаренко может исправить ситуацию, в которой находится «Урал». Но для самого Ганчаренко, я думаю, это шаг назад – после работы в топ-клубах России принять команду, которая не один год борется за выживание. С другой стороны, это тоже вызов и возможность доказать свою состоятельность как специалиста.

Что касается Газинского, то он, наверное, до последнего ждал интересного варианта, но дальше откладывать было нельзя, трансферное окно скоро закроется. Видимо, Газинского пригласил в «Урал» Ганчаренко, они же были вместе в «Краснодаре». Это правильный шаг, «Уралу» надо укрепляться. Газинский, я думаю должен помочь екатеринбуржцам. Да, он уже не тот, что в лучшие годы, зато у него есть большой опыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Чемпионат России Евгений Шипицин Юрий Газинский РПЛ Виктор Ганчаренко
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