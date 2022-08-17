​Мостовой считает, что Дзюба способен усилить 14 из 16 клубов РПЛ

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации Артёма Дзюбы. Форвард, которому на днях исполнится 34 года, до сих пор находится без клуба.

По мнению Мостового, Дзюбе стоило бы попробовать себя в Турции и подумать над предложением от клуба «Адана Демирспор». При этом бывший игрок российской сборной удивлён отсутствию у Дзюбы предложений из РПЛ.

«С невысоким уровнем нашего чемпионата он усилил бы любую команду, кроме «Спартака» и «Зенита», - сказал Мостовой sport24.

Мостовой считает, что ситуация Дзюбы не связана с деньгами, поскольку нынешнее поколение футболистов является обеспеченным.