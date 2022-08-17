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Биджиев: «Бородюк – профессионал высочайшего класса, а Ганчаренко по силам выправить ситуацию в «Урале» эксклюзив

 
17 Августа 2022 • 15:27 Комментировать

Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Виктора Ганчаренко главным тренером екатеринбургского «Урала» и слухи о скором уходе Александра Бородюка из московского «Торпедо».

- Положительный момент для «Урала» заключается в том, что Ганчаренко уже работал там в своё время, знает руководство и так далее. Хотя прошло несколько лет, конечно. Думаю, ему по силам выправить сложившуюся ситуацию, особенно при хорошем усилении до конца трансферного окна. Скорее всего, «Урал» под его руководством будет играть в пять защитников и искать счастье в контратаках.

Ганчаренко прекрасно знаком с нашим чемпионатом и с командами РПЛ. Ему раскачиваться не надо, пусть даже он пропустил семь месяцев после ухода из «Краснодара». В своё время Ганчаренко покинул «Урал» со скандалом? Что-то в прессу тогда проскальзывало, но я не знаю, честно говоря, деталей. В любом случае сейчас всё утряслось, раз стороны ударили по рукам и будут работать вместе.

Слухи об увольнении Бородюка из «Торпедо»? Это неподтверждённая информация, и комментировать её нет смысла. Он очень опытный специалист и профессионал высочайшего класса.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Александр Бородюк Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Виктор Ганчаренко
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