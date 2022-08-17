​Из «Торпедо» ушли президент, директор и главный тренер - источник

«Торпедо» плохо стартовал в чемпионате России, и уже в средине августа в клубе происходят серьёзные перестановки. Если верить информации «Спорт-Экспресса», в среду «Торпедо» покинули Денис Маслов, Максим Ляпин и Александр Бородюк. Они занимали должности президента, спортивного директора и главного тренера соответственно.

По данным источника, в настоящий момент команду тренирует Андрей Каряка, а клубом управляет Илья Геркус.

Отметим, что после пяти туров «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Московская команда набрала всего лишь один зачётный балл.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 21 августа против «Зенита».