Кавазашвили – о игре «Спартака»: «Не знаю, как Абаскалю это удалось»

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили приятно удивлён результатами команды в новом сезоне. Грузин похвалил наставника Гильермо Абаскаля, который возглавил «красно-белых» этим летом.

«Спартак» играет в современный футбол. Не знаю, как Абаскалю это удалось», – заявил Кавазашвили в интервью «Спорт день за днём».

Напомним, что после 5 туров московский «Спартак» лидирует в чемпионате России с 13 очками в активе. В следующем туре Премьер-лиги «красно-белые» отправятся на дерби с «Динамо». 4 сентября подопечных Гильермо Абаскаля ждёт поединок с петербургским «Зенитом».