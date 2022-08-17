Екатеринбургский «Урал» посредством своего официального сайта отрапортовал о подписании экс-полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского. Немного ранее трансфер 32-летнего игрока анонсировал президент клуба Григорий Иванов.

Трудовое соглашение опытного футболиста с аутсайдером Российской премьер-лиги рассчитано до лета 2024 года. Юрий приступит к тренировкам с новой командой с завтрашнего дня.

Газинский достался «Уралу» бесплатно, поскольку последнее время находился в статусе свободного агента после ухода из «Краснодара». Цвета «быков» хавбек защищал с 2013 года.