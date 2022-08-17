Александр Кержаков может возглавить аутсайдера РПЛ

Бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков может получить работу в другом клубе Российской премьер-лиги. Как информирует посредством своего телеграм-канала инсайдер Сергей Ильев, заинтересованность в услугах специалиста проявляет московское «Торпедо».

В данный момент пост рулевого столичного коллектива занимает Александр Бородюк. Под его руководством «автозаводцы» пока не одержали ни одной победы и занимают место в подвале турнирной таблице РПЛ. После пяти туров на счету новичка Премьер-лиги всего один балл.

В рамках шестого тура «Торпедо» сыграет против действующего чемпиона страны – петербургского «Зенита».