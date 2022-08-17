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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо»: «Трансферная кампания пока не завершена»

 
17 Августа 2022 • 10:58 Комментировать

Глава столичного «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

«Трансферная кампания пока не завершена. Она закончится 8 сентября. И 9 я отвечу на все вопросы», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Напомним, что московский коллектив неудачно стартовал в новом розыгрыше российской Премьер-лиги. Подопечные Александра Бородюка набрали всего одно очко в пяти турах и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

В следующем туре «Торпедо» встретится с петербургским «Зенитом». Матч состоится в воскресенье, 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Денис Маслов Трансферы футбола - лето 2022
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