«Торпедо»: «Трансферная кампания пока не завершена»

Глава столичного «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопрос о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

«Трансферная кампания пока не завершена. Она закончится 8 сентября. И 9 я отвечу на все вопросы», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Напомним, что московский коллектив неудачно стартовал в новом розыгрыше российской Премьер-лиги. Подопечные Александра Бородюка набрали всего одно очко в пяти турах и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

В следующем туре «Торпедо» встретится с петербургским «Зенитом». Матч состоится в воскресенье, 21 августа.