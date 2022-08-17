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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» высказались об удачном старте в РПЛ

 
17 Августа 2022 • 10:51 Комментировать

Гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался относительно успешного старта «красно-белых» в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Результаты оценивать еще рано. Мы рады любой победе. С чем связываю такой результат? Это совместная работа тренерского штаба и команды», - передает слова функционера ТАСС.

По итогам пяти стартовых туров чемпионата России «красно-белые» набрали 13 баллов и располагаются на первом месте в турнирной таблице.

Следующий поединок в Премьер-лиге «народная команда» проведет на выезде с «Динамо». Матч состоится в субботу, 20 августа, на стадионе «ВТБ Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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