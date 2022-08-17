Президент «Торпедо» высказался о Геркусе

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как относится к Илье Геркусу, ранее работавшему на руководящей должности в столичном «Локомотиве». Ранее сообщалось, что Геркус может сменить Маслова.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» руководитель заявил, что у него хорошие отношения с коллегой. Что касается своего будущего, Маслов подчеркнул, что решения в клубе принимает совет директоров.

В настоящий момент Геркус занимает должность директора «Торпедо» по стратегическому развитию.

После пяти туров РПЛ «автозаводцы» набрали всего одно очко и занимают предпоследнее место в таблице.