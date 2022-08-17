Калешин рассказал, когда российские клубы могут вернуть в еврокубки

Экс-футболист «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о отстранении российских команд от еврокубков на сезон-2022/2023. Он предположил, когда этот бан может быть отменен.

«Всё зависит от ситуации в мире. Думаю, лет через пять можно подумать об этом. Я уверен, что нас примут обратно, это 100%», - передает слова Виталия Metaratings.ru.

Напомним, что помимо клубов УЕФА принял решение отстранить сборную России от борьбы за попадание на чемпионат мира-2022. Подопечные Валерия Карпина вышли в стыковые игры и должны были встретится с командой Польши, однако из-за дисквалификации матч не состоялся.

Клубы РПЛ подавали апелляцию в CAS на бан в еврокубках, однако получили отказ.