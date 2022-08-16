Сёмин положительно оценил избрание Алаева

Сегодня стало известно, что Александр Алаев официально избран президентом Российской Премьер-лиги, Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин положительно оценивает новое избрание. Семин назвал Алаева футбольным человеком, а также подчеркнул, что он давно знает всю систему и не нуждается во времени для адаптации.

- Отношение у меня самое положительное, потому что он — футбольный человек. Он уже давно в этой организационной структуре. Тем более выбрали его единогласно после самостоятельного ухода Ашота Хачатурянца. Работа Алаеву нравится. Остается только пожелать ему удачи, — приводит слова Семина «Российская газета».

Алаев родился в 1979 году, он занимался мини-футболом, а также игра л в пляжный футбол. В период с 2005 до 2007 года даже выступал в российской сборной по пляжному футболу. С 2007 года начал работать в Российском футбольном союзе.