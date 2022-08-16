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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба в начале лета предлагал себя клубу из Москвы

 
16 Августа 2022 • 18:33 Комментировать

Артём Дзюба по завершению прошлого сезона оказался в статусе свободного агента, поскольку срок его трудового договора с «Зенитом» истёк. С тех пор нападающий работает над поиском новой команды. В телеграм-канале «Alexeev ньюс» появилась информация о том, что в начале текущего лета Дзюба предлагал себя московскому «Динамо».

«В теории тема если и могла обсуждаться, то зимой. А после прихода Смолова и при наличии Тюкавина это стало уже неактуально», - пишет журналист Константин Алексеев, который в своё время работал в «Динамо».

22 августа Артём Дзюба отпразднует свой 34-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Артём Дзюба Трансферы футбола - лето 2022
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