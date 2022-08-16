Информация о вероятном трансфере Сесара Монтеса в «Динамо» появилась в СМИ ещё в начале августа. Прошло две недели, а сделка до сих пор не закрыта. На вопрос сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о текущей ситуации ответил агент Гелу Родригес, представляющий интересы Монтеса.

«Сообщения о том, что переговоры между «Динамо» и «Монтерреем» прерваны? Нет-нет, это не так. Переговоры идут, это всегда непростое дело, обсуждаются разные варианты. Время есть, никакой спешки не было изначально», - высказался Родригес.

25-летнего Сесара Монтеса специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 7 миллионов евро.