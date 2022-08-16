​Газизов ответил на вопрос о возможном приглашении Урунова в «Уфу»

Остон Урунов в обозримом будущем может обрести статус свободного агента. Евгений Мележиков, занимающий пост генерального директора «Спартака», на этой неделе проведёт переговоры с 21-летним футболистом по поводу разрыва трудового соглашения.

Между тем, на вопрос о возможном приглашении Остона Урунова ответил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Функционер дал понять, что очередного возвращения полузащитника в уфимский клуб этим летом не состоится.

«У нас легионерские позиции закрыты», - высказался Газизов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

В настоящий момент Остон Урунов тренируется с молодёжным составом «Спартака».