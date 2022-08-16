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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» устроит проводы Ещенко и Реброву

 
16 Августа 2022 • 17:19 Комментировать

В первую пятницу сентября состоится ответный матч между командами легенд «Спартака» и «Зенита», который будет посвящён памяти Георгия Ярцева.

В рамках футбольного вечера на «Открытие Арене» «Спартак» устроит проводы Андрею Ещенко и Артёму Реброву – бывшим игрокам «красно-белых», которые в прошлом году покинули состав. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что первая игра между легендами «Спартака» и «Зенита» проходила в июле на поле стадиона «Петровский». Тогда победили питерцы со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Роман Широков и Александр Кержаков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров Андрей Ещенко
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