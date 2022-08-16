​Матч легенд «Спартака» и «Зенита» будет посвящён памяти Ярцева

«Спартак» на своём официальном сайте анонсировал матч легенд клуба против легенд «Зенита». Это будет ответный поединок – в июле питерцы обыграли москвичей на своём поле со счётом 2:0.

Ответная игра пройдёт на «Открытие Арене» в пятницу, 2 сентября. Она будет посвящена памяти бывшего тренера «Спартака» Георгия Ярцева. Как известно, Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет.

За команды легенд «Спартака» и «Зенита» сыграют Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Андрей Аршавин, Александр Кержаков и другие известные в прошлом футболисты.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» стартует 2 сентября в 19:00 по московскому времени. А через два дня в РПЛ сыграют основные команды «красно-белых» и «сине-бело-голубых».