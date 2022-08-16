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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Появилась информация о деталях переговоров между Дзюбой и «Пари НН» слухи

 
16 Августа 2022 • 16:04 Комментировать

«Пари НН» действительно выходил на Артёма Дзюбу, но переговоры между сторонами получились очень короткими. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

По данным источника, диалог завершился после того, как Артём Дзюба затребовал 1,5 миллиона евро заработной платы в год. Это примерно в два с половиной раза больше, чем «Пари НН» мог бы предложить 33-летнему форварду в теории.

«Стороны быстро поняли, что они с разных планет и договориться им не удастся», - описывает ситуацию инсайдер Иван Карпов.

В «Пари НН» якобы надеялись, что в переговорах с Дзюбой клубу поможет тот факт, что его супруга родом из Нижнего Новгорода. Но не сложилось. 

Артём Дзюба пока остаётся свободным агентом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Трансферы футбола - лето 2022 Пари НН
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