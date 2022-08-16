«Пари НН» действительно выходил на Артёма Дзюбу, но переговоры между сторонами получились очень короткими. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

По данным источника, диалог завершился после того, как Артём Дзюба затребовал 1,5 миллиона евро заработной платы в год. Это примерно в два с половиной раза больше, чем «Пари НН» мог бы предложить 33-летнему форварду в теории.

«Стороны быстро поняли, что они с разных планет и договориться им не удастся», - описывает ситуацию инсайдер Иван Карпов.

В «Пари НН» якобы надеялись, что в переговорах с Дзюбой клубу поможет тот факт, что его супруга родом из Нижнего Новгорода. Но не сложилось.

Артём Дзюба пока остаётся свободным агентом.