«Зенит» устроил болельщикам необычный сюрприз. Во вторник команда проводит открытую тренировку прямо в центре Санкт-Петербурга. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак на одно из упражнений пригласил двух детей. Соответствующее видео показала пресс-служба питерского клуба в «Телеграме».

«Сергей Богданович исполняет мечты», - говорится в подписи к видео.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. На текущий же момент питерцы идут в таблице РПЛ вторыми, отставая от «Спартака» на два балла (11 очков против 13 после пяти сыгранных туров).