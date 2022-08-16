Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак разрешил детям поучаствовать в тренировке «Зенита» в центре города видео

 
16 Августа 2022 • 15:54 Комментировать

«Зенит» устроил болельщикам необычный сюрприз. Во вторник команда проводит открытую тренировку прямо в центре Санкт-Петербурга. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак на одно из упражнений пригласил двух детей. Соответствующее видео показала пресс-служба питерского клуба в «Телеграме».

«Сергей Богданович исполняет мечты», - говорится в подписи к видео.

 

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. На текущий же момент питерцы идут в таблице РПЛ вторыми, отставая от «Спартака» на два балла (11 очков против 13 после пяти сыгранных туров).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Вратарь «Торпедо» Ботнарь повредил «кресты» и будет прооперирован
16:04 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о деталях переговоров между Дзюбой и «Пари НН» слухи
16:03 · Россия. Премьер-лига
Адеми перешёл в «Зандхаузен» официально
15:54 · Россия. Премьер-лига
​Семак разрешил детям поучаствовать в тренировке «Зенита» в центре города видео
15:46 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Я хотел бы сыграть в «Баварии», но не уверен, что в этом году получится»
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Спартака»: «С ужасом ждём Fan ID»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Калешин считает, что легионеры «Краснодара» предали клуб
15:28 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» рассказали о судьбе Урунова
15:23 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном уходе Федуна
15:22 · Россия. Премьер-лига
Николсон не планирует покидать «Спартак» эксклюзив
15:14 · Россия. Премьер-лига
Президент «Адана Демирспор» Сансак: «Интерес к Дзюбе? Может быть да, а может быть и нет» эксклюзив
15:12 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Мы пригласили Ганчаренко не для того, чтобы быть там, где находимся сейчас»
15:12 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» подшутил над игроком «Сочи»
14:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА пожаловался на два решения судьи в матче с «Зенитом»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» проведёт тренировку в центре Санкт-Петербурга
Все новости
Рекомендуем