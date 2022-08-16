​В «Спартаке» рассказали о судьбе Урунова

Остон Урунов принадлежит «Спартаку», хотя в клубе на 21-летнего полузащитника определённо не рассчитывают. На вопрос по поводу дальнейшей судьбы Урунова ответил Евгений Мележиков, который занимает пост генерального директора «красно-белых».

«Думаю, что это будет расторжение контракта. На этой неделе я его вызываю, будем разговаривать», - сказал Мележиков журналистам.

Гендиректор «Спартака» отметил, что в настоящий момент Остон Урунов занимается с молодёжным составом.

Действующий контракт связывает Остона Урунова со «Спартаком» до средины 2025 года. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист хотя бы получить всю зарплату по этому договору.