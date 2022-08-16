​В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном уходе Федуна

В настоящий момент в «Спартаке» происходит процесс изменения состава акционеров. Об этом недавно рассказывал Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора «красно-белых». Он же после вторничного собрания РПЛ получил несколько вопросов о переменах в клубе.

«Всё уже сказано, ждите пресс-релиз», - сказал Мележиков журналистам.

«Будет ли в пресс-релизе написано, что Федун уходит? Всё, что можно было сказать, сказано. Когда будет решение, тогда и будет пресс-релиз», - добавил функционер.

Ранее в прессе сообщалось, что новым руководителем «Спартака» может стать Ашот Хачатурянц.