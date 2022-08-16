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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «РФС подписывается под тем, что Крым аннексировали?» эксклюзив

 
16 Августа 2022 • 11:53 Комментировать (1)
Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал недопуск крымских футбольных клубов к участию в профессиональных российских турнирах.

- Какие-то великие люди, журналисты рассказывают, что Михалков не прав, депутаты Крыма не правы. На сегодняшний день крымские команды не пускают во второй дивизион. Целая эпопея. И рассказывают, расшифровывают, почему их нельзя принять. А что сделал РФС за то время, когда нас вышвырнули из международных соревнований? Потом, когда мы разберёмся в специальной операции, нас вернут и на чемпионаты мира, и на Олимпийские игры, и так далее. Хватит дурака валять.

Если конституция России распространяется на Крым, то правильно Михалков говорит. Или мы подтверждаем, что аннексировали Крым? И РФС подписывается под этим? «Да знаете, нельзя пока…». Какие-то выдумывают отговорки про ФИФА, УЕФА. Да к нам все приедут, у нас деньги есть. Мы должны думать о том, чтобы растить своё будущее.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Чемпионат России крым РПЛ Павел Стипиди
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Комментарии (1)
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Сирота12
16 Августа 2022 в 12:14
Крым-россия!!!!!!! Пусть крымчане играют, а кто против тех на фронт!
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