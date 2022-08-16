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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» анонсировал трансферы после прихода Ганчаренко

 
16 Августа 2022 • 11:28 Комментировать

В екатеринбургском «Урале» заявили о готовности оформить несколько трансферов после прихода в команду белорусского специалиста Виктора Ганчаренко. Об этом в разговоре с «Матч ТВ» рассказал президент клуба Григорий Иванов.

«Виктор Михайлович посмотрит и решит, какие позиции надо усилить. Деньги будем искать, куда деваться? Хочется побыстрее выйти из этой ситуации», - высказался руководитель.

Напомним, что у руля команды Ганчаренко сменил Игоря Шалимова, которого отправили в отставку из-за провального старта сезона.

По итогам пяти туров Премьер-лиги екатеринбургский клуб набрал всего одно очко и замыкает турнирную таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко Трансферы футбола - лето 2022
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