«Урал» анонсировал трансферы после прихода Ганчаренко

В екатеринбургском «Урале» заявили о готовности оформить несколько трансферов после прихода в команду белорусского специалиста Виктора Ганчаренко. Об этом в разговоре с «Матч ТВ» рассказал президент клуба Григорий Иванов.

«Виктор Михайлович посмотрит и решит, какие позиции надо усилить. Деньги будем искать, куда деваться? Хочется побыстрее выйти из этой ситуации», - высказался руководитель.

Напомним, что у руля команды Ганчаренко сменил Игоря Шалимова, которого отправили в отставку из-за провального старта сезона.

По итогам пяти туров Премьер-лиги екатеринбургский клуб набрал всего одно очко и замыкает турнирную таблицу.