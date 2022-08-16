Игнатьев посоветовал Дзюбе завершить карьеру и стать тренером

Экс-наставник национальной сборной России Борис Игнатьев высказался относительно будущего бывшего форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Я бы посоветовал Артему закончить карьеру и найти пристанище на тренерское дело в России. Он бы смог поработать на благо нашего футбола», - приводятся слова специалиста на страницах Sport24.

Ранее стало известно, что турецкий клуб «Адана Демирспор» заинтересован в подписании контракта с 33-летним россиянином. При этом сам Дзюба отказывается от такого варианта продолжения карьеры.

Последние семь сезонов нападающий провел в «Зените». Вместе с «сине-бело-голубыми» Дзюба четыре раза становился чемпионом РПЛ.