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Дзюба отверг предложение турецкого клуба

 
16 Августа 2022 • 11:09 Комментировать

Свободный агент Артём Дзюба не заинтересован в предложении турецкого клуба «Адана Демирспор». Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил инсайдер Иван Карпов.

Турецкий клуб предлагал 33-летнему экс-нападающему «Зенита» заработную плату в размере 150 тысяч евро в месяц. Однако такой вариант не устроил игрока.

Напомним, что Артём выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Этим летом у него истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми», и он стал свободным агентом.

Последнее время нападающий поддерживал форму в расположении представителя Первой лиги – казанского «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022
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