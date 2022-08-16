Дзюба отверг предложение турецкого клуба

Свободный агент Артём Дзюба не заинтересован в предложении турецкого клуба «Адана Демирспор». Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил инсайдер Иван Карпов.

Турецкий клуб предлагал 33-летнему экс-нападающему «Зенита» заработную плату в размере 150 тысяч евро в месяц. Однако такой вариант не устроил игрока.

Напомним, что Артём выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Этим летом у него истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми», и он стал свободным агентом.

Последнее время нападающий поддерживал форму в расположении представителя Первой лиги – казанского «Рубина».