Агент ответил на вопрос о возвращении Юри Алберто в «Зенит»

Футбольный агент Андре Кюри, который представляет интересы форварда «Зенита» Юри Алберто, пока не знает, вернется ли бразильский игрок в российскую Премьер-лигу. Этим летом нападающий покинул «сине-бело-голубых» и перешел в «Коринтианс» на правах аренды.

«Не могу сказать, пока не знаю, вернется ли Юри Алберто в «Зенит», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что аренда Алберто рассчитана на один год. В результате сделки ряды «Зенита» пополнили игроки «Коринтианса» Густаво Мантуан и Иван.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Юри принял участие в 11 матчах, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.