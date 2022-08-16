Агент Марио Фернандеса рассказал, когда ждать возвращения игрока в футбол

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, поведал о состоянии 31-летнего игрока. В конце сезона-2021/2022 латераль приостановил свою карьеру.

«Марио тренируется индивидуально. Что касается возвращения в футбол, прогнозы можно будет давать после рождения его сына, речь идет про середину сентября», - приводит слова Машаду «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес защищал цвета «армейского» коллектива с 2012 года. В общей сложности защитник провел в составе ЦСКА 329 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и 47 голевых передач.