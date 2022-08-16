Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев, перебравшийся этим летом в турецкий «Фатих Карагюмрюк», провел параллель между чемпионатами России Турции.

«В Турции команды играют в более открытый футбол. Игрокам комфортно в таких условиях. Последние пять лет я выступал за «Зенит». Его соперники всегда вели оборонительный футбол», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что в стартовом туре турецкой Суперлиги команда Оздоева потерпела поражение от «Аланьяспора» со счетом 2:4. Магомед провел на поле все 90 минут.

Контракт россиянина с «Фатих Карагюмрюком» рассчитан до лета 2024 года.