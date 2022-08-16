Сёмин прокомментировал успешный дебют Хвичи в Серии А

Известный российский специалист Юрий Сёмин, поработавший в московском «Локомотиве», поделился мнением о дебютном голе грузинского хавбека Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвичу взяли, зная его самого и все его качества. Его гол? Невооружённым глазом было видно, что у него должно быть хорошее будущее», - передает слова тренера «Чемпионат».

Кварацхелия отметился дебютным голом за неаполитанский коллектив в поединке против «Вероны» (5:2). Кроме того, на счету полузащитника одна результативная передача.

Хвича перешел в «Наполи» этим летом за десять миллионов евро. В чемпионате России он известен по выступлениям за столичный «Локомотив» и казанский «Рубин».