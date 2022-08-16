Промес рассказал о реакции игроков «Спартака» на травму Мозеса

Один из лидеров столичного «Спартака» Куинси Промес поделился мнением о повреждении нигерийского полузащитника команды Виктора Мозеса. Африканский игрок получил травму в поединке четвертого тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» (2:0).

«Все расстроились, что потеряли его. Очень надеемся, что он вернётся в строй как можно скорее. Виктор приносил команде много пользы», - передает слова голландского футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, что из-за повреждения ахиллова сухожилия Мозес рискует пропустить около шести месяцев.

В нынешнем сезоне РПЛ Виктор отметился двумя забитыми мячами в четырех матчах РПЛ.