Гендиректор «Рубина»: «Упаду в обморок, если подпишем Дзюбу»

Футбольный функционер Рустем Сайманов, занимающий пост гендиректора казанского «Рубина», поделился мнением о возможном подписании экс-форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или в обморок упаду. Но те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что последние недели 33-летний нападающий, пребывающий в статусе свободного агента, поддерживал форму в расположении казанского клуба.

У Дзюбы есть вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Заинтересованность в его услугах проявляет «Адана Демирспор».