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Гендиректор «Рубина»: «Упаду в обморок, если подпишем Дзюбу»

 
16 Августа 2022 • 06:57 Комментировать

Футбольный функционер Рустем Сайманов, занимающий пост гендиректора казанского «Рубина», поделился мнением о возможном подписании экс-форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или в обморок упаду. Но те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что последние недели 33-летний нападающий, пребывающий в статусе свободного агента, поддерживал форму в расположении казанского клуба.

У Дзюбы есть вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Заинтересованность в его услугах проявляет «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба Рустем Сайманов
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