​Рамирес рассказал о своём отношении к водке

Кристиан Рамирес, защищающий цвета «Краснодара», ответил на вопрос, почему у него есть российское гражданство.

«Потому что я русский!» - сказал Рамирес в интервью для «Спорт-Экспресса».

Также футболист рассказал о своём отношении к водке.

«Не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня», - сообщил Кристиан.

После пяти сыгранных туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с восемью очками в активе. Следующий матч «быки» проведут в воскресенье, 21 августа. Соперником краснодарцев будет «Оренбург».