​Геркус прокомментировал информацию о том, что он станет президентом «Торпедо»

В прессу просочилась информация о том, что Илья Геркус станет президентом «Торпедо», сменив на этой должности Дениса Маслова. Сам Геркус дал комментарий на этот счёт для «РБК Спорт».

«Где вы взяли такую информацию? Даже я её не видел. Не верьте всему, чему пишут», - высказался Геркус.

В настоящий момент Илья Геркус работает в «Торпедо» как директор по стратегическому развитию.

На текущий момент «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. В пяти прошедших турах команда смогла раздобыть один зачётный балл.

Следующий матч РПЛ «Торпедо» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда будет играть в гостях у «Зенита».