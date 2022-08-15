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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Геркус прокомментировал информацию о том, что он станет президентом «Торпедо»

 
15 Августа 2022 • 19:09 Комментировать

В прессу просочилась информация о том, что Илья Геркус станет президентом «Торпедо», сменив на этой должности Дениса Маслова. Сам Геркус дал комментарий на этот счёт для «РБК Спорт».

«Где вы взяли такую информацию? Даже я её не видел. Не верьте всему, чему пишут», - высказался Геркус.

В настоящий момент Илья Геркус работает в «Торпедо» как директор по стратегическому развитию.

На текущий момент «Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. В пяти прошедших турах команда смогла раздобыть один зачётный балл.

Следующий матч РПЛ «Торпедо» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда будет играть в гостях у «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Геркус
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