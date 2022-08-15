​Валуев сделал прогноз на чемпиона России

Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Николай Валуев сказал несколько слов по поводу чемпионской гонки в Российской премьер-лиге.

«Спартак» и ЦСКА поборются, но, скорее всего, только за второе место. Уверен, что «Зенит» сможет повторить свой успех последних лет и стать чемпионом России», - высказался Валуев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

После пяти сыгранных туров лидером чемпионата России является «Спартак». Московская команда набрала 13 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея 11 баллов в своём кармане.

Стоит сказать, что «Зенит» завоёвывал титул чемпиона России в каждом из четырёх последних сезонов.