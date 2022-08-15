​Эксперты измерили шансы «Спартака» стать чемпионом России

«Спартак» мощно начал сезон. В пяти прошедших турах чемпионата России команда Гильермо Абаскаля раздобыла 13 очков. Как следствие, «красно-белые» являются единоличными лидерами РПЛ.

Между тем, эксперты измерили шансы команд РПЛ на чемпионство в сезоне 2022/2023. Как сообщает sport24, ссылаясь на данные FiveThirtyEight, самые высокие шансы завоевать титул имеет «Зенит» - 63% вероятности.

Вторым идёт «Спартак», вероятность чемпионства которого эксперты измерили в 18%. Тройку замыкает ЦСКА с показателем в 7%.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.