Агент Адеми рассказал о причинах возвращения футболиста в Германию

Футбольный агент Кемаля Адеми Константинос Киликидис рассказал о будущем своего клиента, являющегося бывшим нападающим подмосковных «Химок».

«Адеми вернется в Германию по семейным причинам. Кемалю сильно понравилось в «Химках», но на данный момент он хочет быть рядом со своей семьей. Игрок долго думал, прежде чем пойти на такой шаг. Решение покинуть Россию далось ему тяжело. ФК «Химки» скоро объявят, за какой клуб в Германии будет выступать Адеми в будущем. Разрыв контракта или приостановка? Пока на сегодняшний день я это сказать не могу», - приводит слова футбольного агента Sport24.

Последние полгода Кемаль Адеми играл за немецкий «Падеборн» на правах аренды. Его контракт с «Химками» действует до лета 2024 года.