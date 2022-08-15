Булыкин высказался о решении руководства «Локомотива» закрыть команду на клубной базе

Экс-футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил решение руководства «красно-зеленых» закрыть команду на неделю на базе перед следующим матчем чемпионата России.

«Подобных решений в футболе много: кому-то выходные не дают, кого-то на базе закрывают, чтобы концентрировались на футболе, а не гуляли по городу. Это нормальное явление. Поможет ли это? Узнаем, когда «Локомотив» сыграет следующий матч», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «железнодорожники» будут готовиться к игре шестого тура РПЛ с «Химками» на клубной базе. Встреча пройдет в субботу, в 15:00 по московскому времени на «Арене Химки».

В пяти стартовых турах чемпионата России «железнодорожники» не одержали ни одной победы, набрав три балла за счет ничьих с «Пари НН» (1:1), «Ростовом» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1).