Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Селюк: «У Ганчаренко в «Урале» получится, потому что хуже и так некуда»

 
15 Августа 2022 • 17:09 Комментировать

В понедельник «Урал» объявил о назначении Виктора Ганчаренко на должность главного тренера команды. Белорусский специалист вернулся в клуб, где он уже работал в 2015 году. Тогда под руководством Ганчаренко «Урал» провёл всего лишь шесть матчей.

По поводу перспектив «Урала» с Ганчаренко у руля высказался известный агент Дмитрий Селюк.

«Если я говорил, что в «Краснодаре» у Ганчаренко не выйдет, что и произошло, то здесь у него получится по одной причине – хуже уже и так некуда. С Гончаренко «Урал» точно не вылетит, будет в середине таблицы», - высказался Селюк, чьи слова приводит Metaratings.

На текущий момент «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В пяти турах команда смогла набрать всего лишь один зачётный балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Дмитрий Селюк Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
17:21 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков оценил положение «Локомотива»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о закрытии игроков «Локомотива» на базе: «Это шаг отчаяния»
17:09 · Россия. Премьер-лига
​Селюк: «У Ганчаренко в «Урале» получится, потому что хуже и так некуда»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв рассказал о предложениях по переходу в клубы РПЛ
16:53 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» рассказал о разговоре с Гогниевым
16:53 · Россия. Премьер-лига
​В агентстве Оскара Глуха ответили на вопрос об интересе «Зенита» эксклюзив
16:46 · Россия. Премьер-лига
«Мало вам не покажется»: Собчак обратилась к ведущему «Матч ТВ»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Червиченко сравнил Абаскаля с Ваноли
16:31 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Возможно, что очная игра с «Зенитом» станет определяющим фактором в вопросе конкуренции для «Спартака»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Рыбус рассказал, когда вернется на поле
16:20 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: Кордоба десять раз извинялся, после незабитого пенальти в матче с «Факелом»
16:08 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» объявил о подписании Набиуллина
15:59 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» заинтересовался 18-летним игроком израильского «Маккаби»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Надеюсь, что Зиньковский сможет закрепиться в основном составе «Спартака»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: У Игнатова нет уверенности, которая должна быть у игрока стартового состава
Все новости
Рекомендуем