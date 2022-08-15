​Селюк: «У Ганчаренко в «Урале» получится, потому что хуже и так некуда»

В понедельник «Урал» объявил о назначении Виктора Ганчаренко на должность главного тренера команды. Белорусский специалист вернулся в клуб, где он уже работал в 2015 году. Тогда под руководством Ганчаренко «Урал» провёл всего лишь шесть матчей.

По поводу перспектив «Урала» с Ганчаренко у руля высказался известный агент Дмитрий Селюк.

«Если я говорил, что в «Краснодаре» у Ганчаренко не выйдет, что и произошло, то здесь у него получится по одной причине – хуже уже и так некуда. С Гончаренко «Урал» точно не вылетит, будет в середине таблицы», - высказался Селюк, чьи слова приводит Metaratings.

На текущий момент «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В пяти турах команда смогла набрать всего лишь один зачётный балл.