Жигулёв рассказал о предложениях по переходу в клубы РПЛ

Бывший полузащитник польского клуба «Заглембе» Илья Жигулев находится в поиске нового клуба. Футболист в интервью Metaratings рассказал о наличии предложений от клубов РПЛ.

«Пока я еще без команды, но есть варианты. Я рассматриваю предложения от клубов Российской премьер-лиги. Пока только это могу сказать. Занимаюсь индивидуально, тренируюсь, поддерживаю форму», - отметил Жигулёв.

Ранее в российских СМИ ходила информация о том, что московский «Спартак» отказался от идеи пригласить Илью Жигулёва в клуб. На счету спортсмена 58 матчей в чемпионате России, где он не отметился результативными действиями, выступая за «Урал», «Ротор» и «Краснодар».