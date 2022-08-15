Титов оценил игру «Спартака» при Абаскале

Бывший капитан столичного «Спартак» Егор Титов оценил игру «красно-белых» при новом наставнике Гильермо Абаскале. Слова экс-футболиста приводит «РБ Спорт».

«Игра «Спартака» оставляет приятное впечатление. Всем болельщикам красно-белых греет душу тот факт, что команда расположилась на вершине таблицы, но впереди «Спартак» ждут игру с конкурентами, посмотрим, как сыграют в этих поединках. Прекрасно, что «Спартак» забивает много. Большое количество ударов – это, наверное, требование тренерского штаба, чтобы каждая атака завершалась ударом по воротам», - отметил Титов в рамках интервью.

Кроме того, бывший спартаковец выделил хорошую форму Александра Соболева и Квинси Промеса. «Квинси же сейчас проживает вторую футбольную молодость, как мне кажется. Отдает и много забивает, сегодня мы видим прежнего Промеса», - похвалил голландца бывший игрок «Спартака».